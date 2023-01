FISE Molise verso le Ponyadi 2023. Scuole di equitazione in piazza giovedì e venerdì

Il Molise dell’equitazione si prepara per le Ponyadi, il grande evento nazionale dedicato ai più

piccoli organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE). Dedicate agli atleti di età

compresa tra i 5 e i 13 anni, le Ponyadi si tengono ogni anno e raccolgono partecipanti da tutta

Italia in un clima di grande festa sportiva, bambini con le loro famiglie che uniscono il piacere dello sport a quello della vacanza, vivendo momenti unici nel mondo dei pony.



Tutti possono vivere questa magica avventura avvicinandosi al mondo equestre grazie alla

delegazione FISE e alle scuole di equitazione del Molise, che nel prossimo week-end saranno in

piazza con i loro istruttori per far provare l’ebbrezza di montare un pony. Sarà possibile inoltre

conoscere tutto circa la partecipazione alle Ponyadi, i tesseramenti, le lezioni e tutto quel che

riguarda l’equitazione.

 A Campobasso l’appuntamento sarà in Villa Musenga (detta Villa dei Cannoni), il 5 e il 6

gennaio, con le scuole di Cassandra Equitazione e Ippoform Equitazione.

 Ad Isernia il 6 gennaio i pony della Scuderia del Sole si sposteranno da piazza Purgatorio

(largo bar Mazzei) verso San Lazzaro e piazza Michelangelo.

 A Campomarino, il 6 Gennaio, gli istruttori del Maneggio di O saranno in piazza Vittorio

Veneto.



“Vorremmo presentarci alle prossime Ponyadi con la nostra squadra del Molise – spiega la delegata regionale Laura Praitano – Questo week-end sarà per chi lo vorrà l’occasione per conoscerci, per provare ad avvicinarsi all’equitazione, uno sport fatto di natura, aria aperta, contatto ed empatia con i cavalli. Sono tanti i bambini che attraverso l’equitazione hanno trovato benefici nella crescita, fisica e mentale, oltre che occasioni di svago e di amicizia. Il nostro intento è offrire questa opportunità a quante più persone possibili. Vi aspettiamo!”. (foto di repertorio)

Il programma:

Giovedì 5 GENNAIO

CAMPOBASSO – Villa dei Cannoni

Dalle 10 alle 13 – Ippoform Campobasso Equitazione



Venerdì 6 GENNAIO

-CAMPOBASSO – Villa dei Cannoni

Dalle 10 alle 13 – Cassandra Equitazione



-CAMPOMARINO – P.za Vittorio Veneto

Dalle 16 alle 19 – Il maneggio di O

-ISERNIA

Centro storico-San Lazzaro dalle 10 alle 13

Piazza Michelangelo dalle 16 alle 19

Scuderia del Sole