Campobasso/ Ancora materiale pericoloso ed infiammabile in Via Conte Verde, a giorni si avvieranno le manovre di bonifica

L’operazione a suo tempo è stata portata avanti con attenzione delicatezza dagli artificieri; la città di Campobasso tempo addietro è rimasta per alcune ore in apprensione alla notizia della presenza di un vero e proprio arsenale di esplosivi in un seminterrato in Via Conte Verde.

La dinamite fu fatta brillare in una ex-cava di pietra, con vari delicati trasporti. Apprendiamo adesso che il caso non è ancora chiuso.

Nei locali ci sarebbe ancora materiale pericoloso ed infiammabile, comprese alcune bombole, al punto da richiedere intervento di bonifica da parte di azienda specializzata, che verrà nei prossimi giorni da Napoli per visionare la situazione e provvedere alla rimozione del materiale pericoloso.