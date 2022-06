Festival Janigro, tutti gli appuntamenti

Il Festival è organizzato dall’associazione culturale Molis’èMusica in collaborazione con il Comune di Montagano e il Parco archeologico di Sepino “Ricordando Antonio Janigro” (25 giugno – 3 luglio 2021).

Ecco le novità più importanti del 2022 rispetto allo scorso anno: l’inaugurazione il 27 giugno al Teatro Savoia di Campobasso, con un concerto di Antonio Meneses e Boris Belkin (violinista fra i maggiori della nostra epoca), diretti da Donato Renzetti, che rappresenta l’apice della scuola direttoriale italiana. Ad accompagnarli ci saranno i giovani talenti dell’Orchestra OBO della Accademia di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Interverrà il figlio di Antonio Janigro, Damir.

Il concerto del 30 giugno per ensemble di otto violoncelli “(Festival Janigro Cello Ensemble”) con esecuzione in prima mondiale di un brano di Gustavo Tavares, altro allievo storico di Janigro, composto per l’occasione.

Questo il programma:

25 giugno:

arrivo degli studenti selezionati per la Masterclass, e dei membri dell’Orchestra giovanile OBO

26 giugno:

inizio Masterclass a Montagano e Faifoli – prove del concerto a Montagano e al Teatro Savoia

27 giugno:

Masterclass. Concerto inaugurale al Teatro Savoia

28 giugno:

Masterclass. Concerto di Takashi Sato nell’Abbazia di S. Maria di Faifoli

29 giugno:

Masterclass – Concerto del Duo Janigro e Alessandro Deljavan nell’Abbazia di S. Maria di Faifoli

30 giugno:

Teatro Romano di Saepinum: Concerto del “Festival Janigro Cello Ensemble”, composto da 8 violoncelli, che vedrà anche la partecipazione di tre allievi selezionati dalle Masterclass, oltre ai violoncellisti Bonomini, Cicchese, Meneses, Piccotti e Tavares.

1° luglio:

Première nel borgo antico di Montagano del brano composto da Gustavo Tavares per l’iniziativa, eseguito da ensemble di violoncelli, con interazione ambientale creata dal suono delle campane della chiesa madre del paese.

2 luglio:

Montagano, Belvedere di via Roma: Concerto finale dei migliori allievi delle Masterclass del Festival, accompagnati dall’orchestra molisana Kalos Ensemble.