Festa di San Basso: vietati falò sulla spiaggia, previste sanzioni da 50 a 300 euro

L’ordinanza emanata dal Comune di Termoli n° 146 prevede il divieto, dalle ore 8 del 4 agosto alle ore 8 del 5 agosto 2020, di detenere sulle spiagge della città a qualsiasi titolo legna, carbonella, e altro materiale che possa servire all’accensione di fuochi. Divieto di campeggiare , accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro. Per chi non ottemperasse, sono previste sanzioni da 50 a 300 euro