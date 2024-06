Festa della musica 2024 – Solstizio d’Estate. Il giardino del Perosi si animerà di suoni e voci

Il 21 giugno, note e suoni festosi aprono saloni, cortili e giardini delle Biblioteche d’Italia: sonorità e culture, con un omaggio alle bande musicali, perché la prima orchestra siamo noi. A suon di musica, anche a Campobasso, si celebra il solstizio d’Estate con la Festa della Musica Edizione 2024.

Venerdì 21 giugno dalle ore 11:00 alle ore 21:30 presso lo spazio antistante (giardino) del Conservatorio Statale di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso, avrà luogo la Festa della Musica con un nutrito programma che l’Istituto molisano AFAM (Alta Formazione Artistico Musicale) Perosi ha declinato attraverso la partecipazione di allievi e docenti dei vari corsi di studio (sassofono, chitarra, violino, pianoforte, lettura della partitura, ecc.).

Un avvenimento comune, al fine di testimoniare la volontà di favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, sviluppando scambi e condivisioni come indicato dal MIC Ministero della Cultura. Allievi e docenti, dunque, si esibiranno in un no stop di performance musicali e di formazioni, a partire da quelle Classiche a quelle Tradizionali al Jazz in ricordo del noto pianista Maurizio Pollini ed Henry Mancini. Una giornata eccezionale che coinvolge e mescola musiche e pubblici diversi, insieme per suonare la musica, ogni 21 giugno, giorno del solstizio d’estate: la Festa della Musica è nata in Francia nel 1982, diventando europea nel 1985, in occasione dell’anno europeo della Musica (fonte MIC)