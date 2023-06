Festa della musica 2023 – Aperture straordinarie ed eventi al Museo di Palazzo Pistilli e al Santuario Italico di Pietrabbondante

Il prossimo 21 giugno 2023, si svolgerà la 29ma edizione della Festa della Musica, con il tema

“VIVI LA VITA”, sarà dedicato, oltre alla particolare attenzione per l’ambiente, alla sicurezza

del dopo concerto, con importanti iniziative sul ruolo culturale e sociale della musica attraverso

concerti, performance ed eventi. La Direzione Generale Musei da molti anni adreisce

all’iniziativa e per l’occasione in alcuni luoghi della cultura statali in Molise si organizzeranno i

seguenti eventi ed aperture straordinarie:

Giovedì 21 giugno

-Museo Palazzo Pistilli – Apertura straordinaria serale dalle ore 17:30 alle 21:30.

Dalle ore 18:00 alle ore 19:00 “Evocazioni sonore – Quando la musica incontra la pittura”,

accompagnamento di chitarra classica nelle sale del museo a cura dei musicisti Chiara Colangelo e Domenico Samuele del Conservatorio “ Perosi” di Campobasso.

-Santuario Italico di Pietrabbondante apertura ordinaria ore 10:15- 17:30 – apertura

straordinaria serale dalle ore 17:30 alle ore 21:30.

Le aperture straordinarie saranno a bigliettazione ordinaria. Si specifica che le biglietterie chiudono 30 minuti prima della chiusura dei siti.

E’ gradita la prenotazione.