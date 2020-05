Fase 2, il sindaco ai termolesi: da oggi intraprendiamo tutti insieme un nuovo cammino. Ce la faremo

“Cari concittadini, ci prepariamo a ripartire con entusiasmo e buon senso. In questi giorni abbiamo fatto tanti sacrifici e molti ne dobbiamo ancora fare, ma tutto ciò non può e non deve farci paura, siamo abituati alle sfide e siamo abituati a cadere e rialzarci. Abbiamo dato prova di essere un popolo coscienzioso ma soprattutto generoso, e vi ringrazio per la tanta collaborazione da parte di tutti.

È arrivato il momento di riaprire le nostre botteghe e le tante attività rimaste chiuse per lungo tempo, anche in questo caso daremo una grande prova di pazienza e buon senso. Conosciamo le regole e le misure che dobbiamo adottare per continuare a fronteggiare il contagio e se tutti le rispetteremo, presto torneremo a riabbracciare la nostra libertà. Le istituzioni non faranno mancare la loro presenza e vicinanza, metteremo in campo il massimo impegno per garantire una ripartenza e un aiuto ai tanti concittadini provati da questa pandemia.

Insieme ci organizzeremo su come riavviare i diversi esercizi commerciali, collaboreremo con le associazioni di categoria, per individuare le soluzioni migliori atte a garantire serenamente lo svolgimento del loro lavoro. Ricordo a tutti, che oggi più di ieri, il distanziamento sociale deve entrare a far parte delle nostre abitudini di vita quotidiana ma tutto ciò ci consentirà di intraprendere quel cammino per tornare alla normalità.

Presto torneremo a goderci le nostre spiagge e le bellezze della nostra città, a frequentare gli affetti più cari e ad assaporare la brezza del mare. Sono certo che tutto passerà in fretta e con tenacia ed entusiasmo vinceremo questa battaglia, ricordate Dio non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per darne loro una più certa e più grande. Forza, è ora di rimboccarci le maniche ed intraprendere tutti insieme un nuovo cammino, ce la faremo”.