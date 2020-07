Estate termolese/ Presentati appuntamenti del Teatro Verde

Presentati dall’assessore alla Cultura, Sport e Turismo Michele Barile gli appuntamenti della stagione teatrale estiva che vedrà come assoluto protagonista il Teatro Verde che si trova all’interno del parco comunale Girolamo La Penna.

La conferenza stampa si è tenuta in videoconferenza con Giandomenico Sale, di Frentana Teatri, che organizza tutti gli eventi in programma in collaborazione con la Casa del Libro e altre associazioni che operano sul territorio. Contestualmente è stata illustrata anche la web app ideata da Daniele Bucci che permetterà di verificare giorno per giorno gli eventi in programma. L’indirizzo internet per consultarla è www.estatetermolese.com.

Non solo, sarà possibile visionare l’app con dispositivi mobili tramite un qr code che verrà distribuito e affisso in diverse zone della città, attività commerciali, stabilimenti balneari, bar e ristoranti. L’assessore Barile ha voluto ringraziare Bucci per l’iniziativa, la web app sarà utilizzata anche il futuro per l’aggiornamento di tutte le iniziative organizzate dall’amministrazione comunale.

Quest’anno sarà sicuramente un’estate termolese anomala a causa delle prescrizioni volute per affrontare l’emergenza Covid e proprio per questo che il Teatro Verde assumerà un ruolo importante in quanto potrà garantire il distanziamento sociale e i posti a sedere che dagli effettivi 1500 saranno portati a un massimo di 500.

Per ogni posto occupato ne saranno lasciati due liberi. Per garantire la maggiore fruizione del Teatro Verde saranno presenti i volontari delle associazioni di Protezione Civile. Visto il momento, molte compagnie teatrali hanno deciso di non presentare nessuno spettacolo. Per questo il direttore artistico Giandomenico Sale ha pensato a un cartellone misto che oltre al teatro propone anche musica, cabaret e altre iniziative.

Al vaglio ci sono ancora altre ipotesi come quella del drive in che potrebbe essere organizzato a Piazza Papa Giovanni Paolo II. Per quest’anno, in occasione della ricorrenza di San Basso, anche le giostre torneranno a Piazza Papa. Per quanto riguarda le manifestazioni teatrali il cartellone è molto ampio, tutti gli spettacoli inizieranno alle 21,30.

Di seguito tutta la programmazione:

– 7 agosto: “Novelle per un anno di Luigi Pirandello”, di Andrea Ortis, musiche con Maria Carmen Lafigliola, Francesco Cipullo, Isidoro Grasso, Marco Molino e Antonello Capuano. Ingresso 15 euro.

– 9 agosto: “Ma ssere’ ce parle termolese”, serata di poesie in vernacolo termolese recitate da Pina Cupone, Roberto Cappella, Lucia Marinaro, Carmela Mugnano, Saverio Metere. Presenta Antonella Salvatore. Ingresso gratuito

– 10 agosto: “Magia e cabaret sotto le stelle”, con il cabarettista Tony Russi. Ingresso 10 euro

– 12 agosto: “Cronaca di Famiglia”, di S. Aksakov regia di Ugo Ciarfeo con Annamaria Graziani e Rocco Mangifesta. Ingresso 5 euro

– 14 agosto: “Venere d’Italia”, finale regionale con concerto tributo a Ennio Morricone. Con orchestra di fiati “Apulia”. Ingresso 15 euro

– 16 agosto: “Musica neomelodica”, di Nino Esposito con la partecipazione di Tony Mira. Ingresso 10 euro

– 17 agosto: “Chorando Brazil”, concerto musica Choro con Vittorio Sabelli (Clarinetto) e Marco Molino (Marimba e Pendeiro). Ingresso 10 euro

– 18 agosto: “Vincenzo Cuoco, l’uomo del futuro. Arte, Cinema e Teatro”. Regia di Simone D’Angelo con Andrea Ortis e con Franco Valente. Ingresso 10 euro

– 19 agosto: “Cantico dei cantici”, regia di Ugo Ciarfeo. Con Antonella Finocchi. Ingresso 5 euro.

– 28 agosto: “Passo a due”, con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti. Ingresso 15 euro

Prevendite per tutti gli spettacoli in calendario: Ciaotickets, info-point Borgo Antico via Federico II di Svevia 61 (dopo il faro), Teatro Verde c/o Parco Comunale “Girolamo La Penna” via del Molinello

Info al 348.6055778

Direzione artistica: Giandomenico Sale