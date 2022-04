Coronavirus, due nuovi ricoveri al Cardarelli

Una ‘tregua’ per fortuna nella terribile sequela di decessi da Covid in Molise, con la speranza che da oggi non se ne registrino più.

Non ci sono decessi nelle ultime 24 ore, ma si registrano 2 nuovi ricoveri, entrambi in Terapia Intensiva: pazienti di Celenza Valfortore e Letino

Si registrano 371 nuovi casi e 331 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Bojano 18, Campobasso 79, Isernia 21, Larino 12, Montefalcone nel Sannio 11, S.Martino in Pensilis 13, S.Croce di Magliano 12, Termoli 38 e Venafro 10.