Emergenza maltempo, bilancio terribile: sale a nove il numero dei i morti in Emilia Romagna (foto e video)

E’ una situazione grave, terribile, come non se ne vedevano da tempo, quella che il maltempo sta generando a Bologna ed in tutta l’Emilia Romagna; strade allagate, cittadini rimasti bloccati nelle abitazioni e purtroppo anche vittime. I fiumi esondano e generano uno stato di calamità di dimensioni inimmaginabili.

E’ salito a nove il numero dei morti per il maltempo in Emilia-Romagna. Lo ha detto, al Tg La7, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

Questo perché nel calcolo delle vittime, è stata aggiunta una persona che è morta a Cesena a causa di un malore, prima dell’esondazione del Savio.