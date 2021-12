Emergenza freddo, riunione operativa con le associazioni di volontariato a Termoli

Presso l’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Termoli si è svolta una riunione operativa con le associazioni di volontariato presieduta dall’assessore Silvana Ciciola e dalla struttura tecnica per programmare le azioni in favore dei soggetti senza fissa dimora, per affrontare l’emergenza freddo, ma anche per valutare le risorse umane disponibili e gli interventi che attualmente sono messi a disposizione delle persone coinvolte.



E’ stato stabilito di istituzionalizzare la rete tra Comune e Associazioni attraverso incontri

periodici tesi a monitorare le azioni programmatiche in favore dei soggetti senza fissa

dimora e per proporre i successivi interventi in favore dei nuclei familiari disagiati.

Erano presenti al tavolo tecnico l’Assessore Silvana Ciciola, il dirigente Marcello

Vecchiarelli, l’assistente sociale Rosanna Bianco e le associazioni SAE 112, Valtrigno,

Città Invisibile, Faced, Misericordia di Termoli e la Caritas Diocesana Termoli-Larino.