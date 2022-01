Emergenza Covid, ordinanza del sindaco di Larino, Puchetti . Ulteriori restrizioni

Con ordinanza sindacale n. 119 il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti, ordina dal 31/12/2021 al 9/01/2022 la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, pub, circoli privati e assimilati dalle ore 20.00 alle ore

06.00 del giorno successivo;

– Dal 31/12/2021 al 9/01/2022 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo il

divieto per tutte le tipologie di attività di effettuare la vendita per asporto di qualsiasi tipo di alcolici ed il consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico;

– il divieto di stazionamento e di sosta all’esterno e in prossimità degli esercizi di

somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati.