De Benedittis: “Centrodestra schiera squadra forte e con voglia di vincere, auguri sinceri ai candidati di tutti gli schieramenti” 

“Il centrodestra schiera una squadra forte, compatta e motivata a vincere questa importante e decisiva partita. Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini che mi sostengono e vogliono aiutare Campobasso, la nostra amata città, a tornare grande”.

E’ quanto dichiara il candidato sindaco Aldo De Benedittis, a seguito della presentazione ufficiale delle liste.

“Ma un sincero augurio di buona campagna elettorale – aggiunge – va a tutti i coloro che, al di là degli schieramenti, hanno deciso di sacrificare in queste settimane il tempo dedicato agli affetti per mettersi in gioco, metterci la faccia e impegnarsi in prima persona per il bene comune. Infine un in bocca a lupo – conclude – anche alla dottoressa Marialuisa Forte e all’avvocato Pino Ruta, auspicando una competizione viva, accesa ma sempre corretta e leale”.