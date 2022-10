Cronaca nazionale/ Trapezista si schianta al suolo durante l’esibizione: frattura del cranio

Sono momenti di apprensione per le sorti di un’atleta circense. Paura e sgomento per il tragico incidente avvenuto all’interno del circo Greca Orfei di Terlizzi, in provincia di Bari.

Una trapezista di 24 anni è precipitata nel vuoto, durante la sua esibizione senza rete di protezione e si è rotta la testa.

La donna, 24enne di origini ucraine, è stata portata in codice rosso al Policlinico ed operata: si è procurata la frattura del cranio.

Sono ora in corso accertamenti da parte dei Carabinieri.

Foto di repertorio