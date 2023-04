Cronaca nazionale/ Tragico incidente stradale: tre morti e un ferito

Ancora sangue sulle strade italiane a causa di un incidente mortale con un bilancio alto di vittime.

Tre morti ed un ferito a causa dell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa (provincia di Taranto). Per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione due autovetture.

A causa del violentissimo impatto frontale sono morti sul colpo due coniugi romeni residenti a Ginosa, lui di 30, lei di 25 anni. Durante il trasporto in ambulanza all’ospedale di Taranto è deceduto un giovane di 27 anni residente a Marina di Ginosa.

Il ferito è ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Foto di repertorio