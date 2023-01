Cronaca nazionale/ Tragedia con il parapendio: un morto ed una ferita

Tragedia dei cieli in Sicilia durante un volo in parapendio. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita nello stesso incidente che li ha visti precipitare al suolo in provincia di Messina.

L’allarme è scattato nel territorio del comune di Castelmola, piccola cittadina dell’interno nei pressi di Taormina.

La vittima dell’incidente un 54enne originario di Catania per il quale inutili si sono rivelati i soccorsi medici del 118 accorsi sul posto dopo la chiamata di emergenza.

E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco di Catania che è atterrato in zona, in contrada Moli, e ha provveduto al trasporto della ferita all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Foto di repertorio