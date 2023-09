Una notizia terribile, da togliere il fiato.

Una giovane coppia residente a Guarda, sotto choc perché la figlia di 4 mesi era priva di sensi.

La telefonata al Suem 118 e il trasporto con l’elicottero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove la neonata ha lottato per rimanere in vita ma purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia su il Gazzettino.

Foto di repertorio