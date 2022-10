Cronaca nazionale/ Moto contro Tir, muore un 38enne

E’ purtroppo lunga la lista di sangue sulle strade italiane. Ancora un terribile incidente stradale in cui ha perso la vita un 38enne, infermiere all’ospedale civile di Venezia nella divisione “Week surgery”.

Stava guidando la sua moto lungo la strada camionabile, nel territorio di Spinea,per recarsi al lavoro quando si è scontrato contro un mezzo pesante.

Quando sono arrivati i soccorsi era ancora in vita, l’uomo è stato caricato nell’ambulanza diretta all’ospedale dell’Angelo, in un disperato tentativo di salvarlo. Gli sforzi dei sanitari, però, non sono bastati ed è morto poco più tardi.

Foto di repertorio