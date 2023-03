Potrebbero essere ad una svolta le indagini per la morte del 70enne, medico sociale del Picerno Calcio (Lega Pro, girone C), trovato senza vita da un agricoltore (che aveva immediatamente allertato i carabinieri) mercoledì mattina a Pescopagano (provincia di Potenza) in un terreno di sua proprietà.

L’autopsia infatti potrebbe indirizzare gli inquirenti ad indagare sull’ipotesi di omicidio.

foto di repertorio