Finale drammatico di una lite familiare.

Litiga con la moglie e ferisce la suocera con un coccio rotto. Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Roma dai carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione per le urla e i rumori.

A chiamare i militari sono stati i vicini, allarmati per le urla. All’arrivo dei carabinieri del Nucleo Operativo, l’uomo, romano di 39 anni, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Foto di repertorio