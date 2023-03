Campobasso Scuole Sostenibili, il progetto di Sea Spa fa breccia negli studenti

Per il secondo anno consecutivo, Sea Spa e il Comune di Campobasso propongono il percorso formativo Scuole Sostenibili Contest Rifiuti Zero che coinvolge i 5 Istituti Comprensivi (Montini, D’Ovidio, Petrone, Jovine e Colozza) e oltre 1700 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città: numeri che attestano ancora una volta la grande partecipazione e il successo del progetto giunto alla II edizione.

Rispetto alla prima edizione quella dell’annualità 2022-2023 vede la realizzazione di un doppio filone educativo: oltre al Contest Rifiuti Zero già proposto, gli alunni hanno potuto cimentarsi con il format Contest Impatto Zero. Due distinti percorsi educativi basati sul “learning by doing” che propongono momenti di approfondimento e lo svolgimento pratico di azioni di sostenibilità ambientale. Tra queste: la “merenda sballata”, la creazione di cestini differenziati nelle classi, i percorsi educativi di visita presso il Centro di Raccolta di S.Maria de Foras a Campobasso, il calcolo del proprio impatto grazie al metodo della Carbon Waste Print (Cwp) fino all’elaborazione di elaborati finali che anche quest’anno saranno oggetto di una premiazione.

Attraverso questa iniziativa SEA Spa, insieme al Comune di Campobasso, intende incidere positivamente sulla crescita e sulla formazione delle generazioni future. Il progetto, mira quindi a sensibilizzare i “nativi ambientali” partendo da attività che partono dal tema della prevenzione, della riduzione, del riciclo dei rifiuti e dello spreco di risorse in un percorso a tutto tondo che garantisca il massimo coinvolgimento di alunni, docenti e famiglie.

La nuova edizione del progetto vede la partecipazione del 55% della popolazione studentesca campobassana e offre la possibilità di percorrere tutte le tappe di un percorso di educazione ambientale fatto di incontri, formazione, oltre 6000 attività pratiche e momenti di confronto con risposte molto positive e ricadute importanti sul territorio.