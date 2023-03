Cronaca nazionale/ Il paracadute non si apre, 63enne si schianta al suolo e muore

Tragedia del volo purtroppo mortale.

Il paracadute non si è aperto e lui si è schiantato precipitando dopo essersi lanciato da 4mila metri di quota. È morto così un uomo di 63 anni, avvocato torinese ma originario di Lecce.

L’uomo stava facendo un lancio con degli amici di una struttura di Cumiana (in provincia di Torino).

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, il paracadute non si sarebbe aperto regolarmente, provocando lo schianto al suolo del 63enne.

Foto di repertorio