Cronaca nazionale/ Il marito muore dopo l’incidente, la moglie ‘sparisce’ a Cremona e viene ritrovata a Napoli

Una storia che ha dell’incredibile.

A Vescovato, in provincia di Cremona, una coppia di anziani a bordo di un’auto ha involontariamente tamponato un’altra vettura. Subito dopo l’uomo alla guida, un 75enne, trasportato in ospedale, è poi deceduto per arresto cardiaco.

La moglie, una signora di 64 anni, sotto choc si è allontanata a piedi dal luogo dell’incidente e per due giorni è sparita nel nulla. Finalmente è stata ritrovata, a Napoli.

La coppia era residente a Pescarolo, sempre in provincia di Cremona.

I Vigili del fuoco con l’aiuto dei carabinieri, hanno avviato le ricerche nella zona, arrivando perfino a utilizzare i cani molecolari e i droni. Ma della non c’era nessuna traccia. Dalla provincia di Cremona, è arrivata a Napoli.

