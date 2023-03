Cronaca nazionale/ Finisce con l’auto in un canale e un poliziotto corre a soccorrerlo: muoiono entrambi

Un gesto eroico, che putroppo è finito nel peggiore dei modi, con due morti.

Sono stati recuperati ad Anguillara Veneta, in provincia di Padova, i corpi del 70enne finito con l’auto nel fiume Gorzone e del poliziotto di , 50 anni, che si era tuffato in acqua per salvarlo.

Le due vittime erano in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l’auto. L’agente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a sè il corpo dell’automobilista, che evidentemente era riuscito a raggiungere e a far uscire dall’abitacolo.

Le ricerche condotte non avevano permesso di individuarli a causa della scarsissima visibilità sul fondale

I soccorsi, il nucleo sommozzatori ed un elicottero hanno cercato i due uomini finiti in acqua: poi la terribile scoperta.

La notizia su Il Gazzettino.

Foto di repertorio