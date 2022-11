Cronaca nazionale/ Esplode una bombola a gpl, un morto e due feriti

Imprudenza o fatalità: le indagini chiariranno le cause di un’esplosione, che ha causato vittime e feriti.

È di un morto e due feriti il bilancio della forte esplosione avvenuta a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria. A causare lo scoppio, avvenuto in una costruzione di legno con tetto in lamiera nella frazione Favazzina, sarebbe stata una bombola di Gpl.

La vittima è un ex ferroviere di 50 anni. Secondo i vigili del fuoco a provocare lo scoppio sarebbe stata una sacca di gas esplosa che si sarebbe creata all’interno della struttura.

Gravi i feriti: a uno è stato amputato il braccio, mentre l’altro è ricoverato in stato di choc.