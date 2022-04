ITCAT IISS “L.Pilla”di Campobasso- ospite presso la stazione marittima di Salerno per l’evento “Io sono Geometra. Incontri con la professione”

Gli alunni dell’ITCAT IISS “L.Pilla” oggi, sono stati ospiti presso la Stazione Marittima di Salerno in occasione della giornata conclusiva dell’iniziativa “Io sono Geometra. Incontri con la Professione”, organizzata dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno.

In questa giornata, gli alunni hanno avuto la possibilità di visitare la Mostra “Gli strumenti topografici e la rappresentazione cartografica dal 1730 ad oggi”, realizzata grazie alla collezione privata del geom. Pasquale Aprile, con oltre 150 strumenti per il rilievo, per il calcolo, per la rappresentazione grafica.

Il programma ha visto oggi la “Cerimonia di consegna delle targhe di riconoscimento ai Geometri con oltre 40 anni di attività continua” aperta da Felice Di Salvatore Presidente del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno.

Il professor Giorgio Gattozzi , in rappresentanza dell’ITCAT di Campobasso, ha ricevuto il premio di ringraziamento per la partecipazione alla manifestazione.

Premiazione all’Istituto ITCAT L.Pilla di Campobasso-

MOMENTI DI CONFRONTO

La realizzazione delle quattro giornate trova spunto dalla considerazione che il Collegio, essendo il garante della professionalità, delle competenze e della deontologia dei suoi iscritti, ha il dovere di confrontarsi con il mondo esterno, al fine di legittimare la figura del “Geometra” nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e negli interventi di ristrutturazione edilizia, nel risparmio energetico e nelle agevolazioni fiscali. Al tempo stesso, poiché i geometri sono sia interlocutori diretti delle Istituzioni che a contatto con le altre professioni, è necessario che si occupino della propria formazione e delle possibilità che offre il mercato, al fine di intraprendere responsabilmente la strada del futuro. Per questo, desiderano da protagonisti condividere in sede istituzionale tematiche e problematiche di estrema attualità, quali il ruolo della professione e la sua riqualificazione in chiave moderna, l’efficientamento energetico, il rilancio dell’edilizia, dialogando costantemente con la politica, le imprese, i professionisti.