Cronaca nazionale/ Donna cade dalla scogliera e muore

Indagini in corso per stabilire le cause del decesso di una donna di 39 anni, morta sulla spiaggia di Cala Fighera, nel golfo di Cagliari, cadendo sulle rocce della scogliera di Calamosca. Una tragedia che è ancora avvolta dal mistero.

La donna è precipitata nel vuoto. Un volo di 50 metri che non le ha lasciato scampo. Forse a causa del forte vento di maestrale, o dopo aver messo un piede in fallo, è caduta, ma non si esclude che possa trattarsi di un suicidio.

A notare il suo corpo senza vita è stato un altro escursionista. L’uomo ha allertato subito le forze dell’ordine e i soccorsi.

I soccorritori, vigili del fuoco e guardia costiera, sono arrivati via mare. Ma la donna era già deceduta.

Foto di repertorio