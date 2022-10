Cronaca nazionale/ Attentato di Assago, tra i feriti anche un calciatore di serie A

Due atleti al centro della cronaca relativa all’attentato di Assago.

Tra le vittime dell’aggressione nel centro commerciale c’è infatti anche il calciatore del Monza Pablo Marì. Il giocatore, prelevato in prestito dall’Arsenal, è cosciente e parla. Non sarebbe in gravi condizioni. L’atleta è stato trasportato con elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Invece Massimo Tarantino, ex calciatore di Napoli, Inter e Bologna ha disarmato l’accoltellatore, evitando guai peggiori prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

“Io un eroe? Non ho fatto niente…”, avrebbe detto l’ex calciatore Tarantino dopo l’accaduto.