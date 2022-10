I luoghi della cultura statali in Molise aperti nel ponte di Ognissanti

In occasione del fine settimana della festa di Ognissanti, la Direzione Regionale Musei Molise ed il Parco archeologico di Sepino organizzano, oltre che la normale apertura giornaliera anche una serie di aperture straordinarie serali per sabato 29 e domenica 30 ottobre 2022 presso i luoghi della cultura statali di propria competenza. Inoltre per lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre ci saranno aperture diurne straordinarie.

Di seguito l’elenco completo di tutte le iniziative straordinarie in programma, in aggiunta al normale orario di apertura, con i relativi orari e costo dei biglietti:

Aperture serali straordinarie oltre all’apertura ordinaria

Sabato 29 ottobre

Provincia di Campobasso:

Museo di Palazzo Pistilli: 19h00- 22h00.

Museo Sannitico: 19h00- 22h00 con visita guidata gratuita di Me.Mo. Cantieri Culturali

Museo della Città e del territorio di Sepino: 18h00- 21h00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica Altilia Saepinum (CB): 18:00 alle 21:00

Provincia di Isernia:

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: 19h00- 22h00 con visita guidata gratuita di Me.Mo. Cantieri Culturali

Museo Nazionale di Castello Pandone: 19h00- 22h00 con visita guidata gratuita di Me.Mo. Cantieri Culturali

Museo Archeologico di Venafro: 19h00- 22h00

Domenica 30 ottobre 2022

Provincia di Campobasso

Museo di Palazzo Pistilli: 19h00- 22h00.

Museo Sannitico: 19h00- 22h00

Museo della Città e del territorio di Sepino: 18h00- 21h00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica Altilia Saepinum (CB): 18:00 alle 21:00



Provincia di Isernia:

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: 19h00- 22h00

Museo Nazionale di Castello Pandone: 19h00- 22h00

Museo Archeologico di Venafro: 19h00- 22h00

Si precisa che l’ingresso sarà gratuito negli orari serali indicati, mentre negli orari ordinari sarà secondo la

normale bigliettazione vigente.

Aperture diurne straordinarie

Lunedì 31 ottobre

Provincia di Campobasso

Museo Sannitico : 08:15 alle 19:00

Museo Palazzo Pistilli: 8:15 alle 14:00

Provincia di Isernia

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: 08:15 alle 14:00

Martedì 1 novembre

Provincia di Campobasso

Museo Sannitico: 08:15- 14:00

Museo Palazzo Pistilli: 08:15- 14:00

Castello angioino di Civitacampomarano: 10:00- 13:00 e 15:00- 17:00

Museo della città e del territorio di Sepino: 09:00 – 18:00

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica Altilia Saepinum: 09:00 – 18:00

Provincia di Isernia

Museo di Santa Maria delle Monache: 08:15- 14:00

Museo Nazionale del Molise di Castello Pandone: 08:15- 19:00

Museo archeologico di Venafro: 08:15 alle 14:00

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno: 10:15- 16:00

Santuario Italico di Pietrabbondante: 10:15- 17:15

Si precisa che negli orari indicati per il 31 e il 1 novembre l’ingresso sarà secondo la normale

bigliettazione vigente.

Si ricorda che le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario

di chiusura.