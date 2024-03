Cronaca nazionale/ Adolescente vede una casa in fiamme e salva un anziano dall’incendio

Questa volta per fortuna la storia ha avuto un lieto fine.

Un adolescente di 14 anni si è trasformato in eroe quando è corso verso una casa in fiamme a Panicale, nel Perugino, e ha messo in salvo un anziano già parzialmente colpito dalle fiamme divampate nell’abitazione.

Il ragazzino ha cercato subito di spegnere le fiamme con dell’erba fresca per evitare altre conseguenze all’uomo che era a terra e con le gambe già avvolte dalle fiamme.

Poi ha preso il telefono e ha chiamato i soccorsi.

Per l’anziano è stato diposto il rasferimento al centro grandi ustionati del Cardarelli di Napoli.

Foto di repertorio