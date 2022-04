Cronaca nazionale/ Accoltella il compagno e aggredisce i carabinieri intervenuti

Le indagini chiariranno i motivi del gesto violento. Ha accoltellato il compagno in casa, dopo una lite. Poi ha aggredito anche i carabinieri intervenuti. Una 35enne ucraina è stata arrestata: è accaduto la scorsa notte a Numana in provincia di Ancona.

L’uomo, ferito in modo non grave, è stato portato in ospedale per le cure del caso. Ha avuto sette giorni di prognosi e qualche punto di sutura.

La 35enne ha dato in escandescenza all’arrivo dei militari ed è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

Foto di repertorio