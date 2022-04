Cronaca/ Dato per disperso, ex portiere di calcio italiano arruolato nella resistenza ucraina è vivo ma ferito

La notizia ha fatto il giro dei media. Ore d’angoscia per le sorti di un ex portiere italiano di calcio, di Pro Patria, Legnano e Bra, nato in Russia ma adottato da una famiglia piemontese, si era arruolato più di un mese fa al fianco della resistenza ucraina, scegliendo di appendere i guanti al chiodo e di unirsi ai combattenti.

Dopo un attacco russo ad un convoglio ucraino in ritirata, non si avevano più sue notizie: è vivo ma avrebbe riportato alcune ferite

L’ex calciatore è entrato a far parte della “Legione di difesa internazionale Ucraina”.

foto di repertorio