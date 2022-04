Cronaca nazionale/ La moto sbanda e invade la corsia opposta, muore un 37enne

Una comunità attonita alla notizia dell’ennesima vita spezzata per un incidente stradale. Si trovava a Como, sulla via Napoleona, quando in sella alla propria moto si è schiantato contro tre auto che viaggiavano in senso opposto. Un incidente fatale per il centauro 37enne di Lazzate, che è morto sul colpo.

Avrebbe perso il controllo della moto in corrispondenza di una leggera curva, andando a invadere la corsia opposta e sarebbe stato sbalzato, finendo su un’auto che seguiva subito dopo.

L’uomo è morto sul colpo. La notizia su ‘Il Giorno’.