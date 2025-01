“Crimini di guerra e contro l’umanità nella Striscia di Gaza”, Tina Marinari a Molichrom

I conflitti armati sono tra le tragedie più devastanti della nostra epoca: non solo spazzano via vite e speranze, ma alimentano un terreno fertile per la negazione sistematica dei diritti umani. La guerra non discrimina, ma colpisce con particolare ferocia le fasce più vulnerabili: donne, bambini e uomini già segnati da ingiustizie sociali o economiche. Molichrom: Festival della Fotografia Nomade, diretto da Eolo Perfido, ha deciso di riflettere in questa quarta edizione sulle conseguenze delle guerre con le mostre fotografiche di Alessio Romenzi e di dodici fotografi molisani, documentando i conflitti in corso e le storie di chi è arrivato in Molise per sfuggire alla devastazione e alla morte.

Domani, martedì 14 gennaio alle ore 18,30 nell’Auditorium del Palazzo Gil, prosegue, con la collaborazione di Amnesty International Italia e del gruppo di attivisti per i diritti umani di Campobasso, il ciclo di talk in programma a Molichrom.

Sarà Tina Marinari, coordinatrice nazionale delle campagne per Amnesty International Italia, insieme al giornalista Maurizio Oriunno, ad illustrate il Rapporto “Ti senti come se fossi un subumano: il genocidio di Israele contro la popolazione palestinese a Gaza”, nel quale si documenta come, durante l’offensiva militare lanciata dopo gli attacchi mortali del 7 ottobre guidati nel sud di Israele da Hamas, Israele abbia scatenato inferno e distruzione contro la popolazione palestinese di Gaza senza freni, in modo continuativo e nella totale impunità.

Tina Marinari

Biografia

Tina Marinari è una coordinatrice di campagne sociali, specializzata nella gestione delle organizzazioni senza scopo di lucro. Con un’esperienza approfondita nei settori dei media e della comunicazione per le organizzazioni no-profit, è esperta in responsabilità sociale d’impresa, gestione di eventi, relazioni con i media e relazioni internazionali. Attualmente, ricopre il ruolo di coordinatrice delle campagne per Amnesty International Italia.

LE MOSTRE – FINO AL 16 FEBBRAIO Sala esposizioni PALAZZO GIL Via Gorizia Campobasso

ALESSIO ROMENZI L’Ultimo Ballo Vite sospese al tempo della guerra

VERSO CASA collettiva di fotografi iscritti alle associazioni partner di Molichrom:

da martedì a giovedì | 17–20 ——– da venerdì a domenica | 10–13 e 17–20

Giorno di Chiusura: lunedì