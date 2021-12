Corso base di fotografia con Paolo Cardone, al via le iscrizioni

Sei un fotografo alle prime armi oppure un semplice appassionato e hai voglia di

immergerti in un’esperienza a 360° nel mondo della fotografia? Iscriviti al Corso Base di Fotografia organizzato dal fotografo Paolo Cardone, con inizio sabato 8 gennaio 2022 a Campobasso.

Il corso è infatti dedicato a chi si avvicina per la prima volta alla fotografia ed è strutturato in 5 incontri: quattro si terranno di sabato pomeriggio dalle 15 alle 19, ed uno di domenica dalle 8.30 alle 12.30.



Le lezioni del sabato si svolgeranno presso lo studio del docente in Corso Bucci, 28 a Campobasso e saranno suddivise in ore di teoria con altre di pratica da svolgere sia in sala posa che in esterni. La lezione prevista per domenica 23 gennaio 2022 sarà invece un’uscita guidata.



Temi trattati:

Cenni storici sulla fotografia

Primo approccio con la fotocamera

Jpeg e raw, introduzione al post processing

ISO Diaframma

Otturatore

Messa a fuoco

L’esposizione

La luce naturale ed artificiale, sue caratteristiche

Bilanciamento del bianco

Gli obiettivi fotografici

Principi di composizione fotografica

Panoramica sui vari generi fotografici



Il corso si prefigge di avviare velocemente l’iscritto a familiarizzare con la propria fotocamera e a realizzare un piccolo portfolio personale. Verranno assegnati compiti settimanali: gli allievi saranno seguiti in modalità online per la verifica del lavoro svolto.

Si richiede l’uso di fotocamere reflex o mirrorless già dal primo incontro, pertanto chi ha intenzione di partecipare e non ha ancora la fotocamera, può contattare direttamente il docente per un’eventuale consiglio sull’acquisto. Verrà inoltre consegnato un software per elaborazioni fotografiche ed un video in sei puntate sulla Storia della Fotografia. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il costo è pari a 170 euro, di cui 70 all’atto di iscrizione – rimborsabili in caso di disdetta fino al 1 gennaio 2022 – e saldo al primo incontro.



Ingresso con Green Pass

Per iscrizioni o ulteriori informazioni:

Paolo Cardone: 329 15 71 212

email: [email protected]