Coronavirus, Regione Molise: via a campagna prevenzione online

«In aggiunta al controllo capillare e costante messo in campo già da settimane, abbiamo deciso di lanciare, in queste ore, un’ulteriore campagna su web e social di sensibilizzazione alle corrette misure per prevenire il contagio da nuovo Coronavirus, in linea con quanto diffuso dal Ministero della Salute.

Tutto il nostro sistema sta funzionando in maniera encomiabile: siamo stati tra i primi in Italia a recepire le Direttive ministeriali, abbiamo informato costantemente i cittadini e tutta la macchina sanitaria ha risposto senza esitazione. Per questo il mio personale ringraziamento va al personale sanitario, alle Forze dell’ordine, alla Protezione civile e a quanti, in queste ore, sono all’opera affinché la popolazione sia protetta e informata».

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise, presentando la campagna social “Come si previene il coronavirus”, diffusa in queste ore dal sito internet e dagli account social ufficiali della Regione Molise.