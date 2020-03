La Direzione Regionale Musei Molise partecipa alle campagne “La Cultura non si ferma” e #iorestoacasa

I visitatori possono continuare a seguirci sul nostro sito www.musei.molise.beniculturali.it per conoscere i musei e i siti culturali della Regione. Le pagine dei singoli musei saranno arricchite dei contenuti multimediali attraverso cui i visitatori hanno la possibilità di esplorare i singoli musei e approfondirne la conoscenza, anche attraverso alcune curiosità e l’esame di dettagli che potrebbero sfuggire a una “normale” esperienza di visita.



La Direzione Regionale Musei Molise ha una tradizione consolidata nel settore della promozione via web del patrimonio culturale regionale, almeno a partire dal progetto “Molise in mostra” (https://www.movio.beniculturali.it/pm-mol/moliseinmostra/) che già qualche anno fa consentiva di visitare virtualmente molti luoghi della cultura molisani. Ma questa attività di valorizzazione culturale è proseguita ance in questi ultimi anni.

Tra le iniziative più recenti, si può segnalare la visita virtuale del museo Pistilli, che permette di esplorare, seduti comodamente a casa, le collezioni Praitano ed Eliseo presenti nel museo di Campobasso e nel Castello di Capua a Gambatesa. Questo viaggio multimediale che spazia dalle opere contenute nel museo a quelle realizzate in edifici e chiese del territorio da artisti molisani è visibile al seguente link: http://www.invisibilevisibile.it/web/website.html

È poi disponibile anche una visita virtuale al Castello Pandone, grazie a un video realizzato dagli studenti dell’ISISS ”A. Giordano” di Venafro: https://www.youtube.com/watch?v=u6w-f0hy0-A



Inoltre saranno visibili gratuitamente on-line i fumetti della serie “Fumetti nei musei” realizzati dal Mibact, fra cui il volume “L’eterno Galoppo” dell’artista Ratigher, dedicato al Museo Sannitico di Campobasso. I fumetti sono disponibili su: www.issuu.com/coconinopress



Tutti i contenuti multimediali e le modalità virtuali saranno comunicati sulla nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/direzioneregionalemuseimolise/, in continuo, quotidiano aggiornamento con novità e curiosità sul nostro patrimonio, in attesa di poter accogliere presto il pubblico nei nostri musei.



Terminato questo periodo particolare di emergenza, infatti, i nostri musei riapriranno e potremo offrire anche contenuti nuovi e nuovi allestimenti, su cui stiamo continuando a lavorare. Per il momento, però, RESTIAMO A CASA.