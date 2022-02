Consulta Disabilità e Neurodiversità del Comune di Larino, interviene la consigliera Vizzarri

Larino. La Consigliera di minoranza Graziella Vizzarri torna sulla Consulta delle Disabilità e Neurodiversità del Comune di Larino.



“Sono trascorsi circa due anni dall’istituzione della Consulta delle Disabilità e Neurodiversità del Comune di Larino, istituita con due passaggi in Assise nel 2020, intercalati da più incontri della Commissione pertinente alla verifica del regolamento della stessa.

Un lasso di tempo, quello trascorso, troppo lungo per una necessità deputata all’operosità di un organismo che va a favorire la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini con disabilità e neurodiversità, e loro familiari.

La Consulta è uno strumento operativo del Comune, che deve garantire condizioni di equità e pari opportunità, e dare voce attivamente ai bisogni reali contestualizzandoli nella comunità. È stato compreso il tempo calendarizzato dalla pandemia da covid-19, ora esso va superato come si è ritenuto fare per altro. Voglio rimarcare che la Consulta, in questo tempo, avrebbe potuto dare un proprio contributo fortemente propedeutico al fornire risposte ad esigenze e difficoltà dettate dal periodo.

Non dimentichiamo le difficoltà, o meglio le discrasie che si stanno costantemente creando in Regione, in merito al tema, e su cui la Consulta potrebbe incisivamente intervenire. Non si può,

ma soprattutto non si deve più procrastinare la sua costituzione, i cittadini attendono da troppo tempo. Dobbiamo dare seguito a quanto “promesso” con la delibera Consiliare. Si chiede che vengano individuate ed avviate, entro breve tempo, le procedure riguardo la costituzione della Consulta delle Disabilità e Neurodiversità del Comune di Larino. La comunità va ascoltata e resa partecipe!”.