Comune di Termoli/ Pubblicato avviso per assegnazione Buoni Spesa

Il Comune di Termoli rende noto di aver pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso per l’assegnazione dei buoni spesa spendibili nei supermercati che sono stati precedentemente comunicati con apposita nota stampa. Sono state individuate cinque tipologie di nuclei familiari ai quali saranno assegnati buoni pasto di un valore compreso tra 100 e 300 euro.



Le misure sono state adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da virus Covid19 e in base all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n°658 del 29.03.2020.

Nell’avviso vengono definiti i soggetti “beneficiari” e le “priorità” con le quali i buoni spesa

verranno assegnati. Ogni nucleo familiare può presentare una sola domanda in via telematica ed esclusivamente attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione all’interno del sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.termoli.cb.it.



Le domande sono presentabili dalle ore 9 del prossimo 6 aprile e fino alle ore 13 del prossimo

10 aprile 2020.

L’amministrazione comunale si riserva di prendere atto dei soggetti beneficiari con successivo

documento pubblico e nel rispetto della privacy di ciascuno successivamente alla fase di

erogazione. A tutti i beneficiari verrà comunicato tramite recapito telefonico via sms oppure

all’indirizzo mail indicato nel modello di domanda, la data e il luogo di ritiro del buono spesa.