Comune di Termoli/ Bando di concorso per 10 nuove assunzioni di Agenti di Polizia municipale

Il Comune di Termoli ha indetto concorsi per 10 nuove assunzioni di Agenti di Polizia municipale. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e pieno, categoria C, posizione economica C1. E’ possibile candidarsi al concorso fino al giorno 01 marzo 2020.



Requisiti:

– cittadinanza italiana;

– possesso dei requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi;

– possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza;

– godimento dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo;

– non essere stati sottoposti a misura di prevenzione;

– non essere stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati;

– non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

– essere in regola con le disposizioni di legge sul reclutamento e non aver prestato servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile (solo per i candidati di sesso maschile);

– assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro pubblico;

– patente di guida “B”;

– diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale;

– idoneità fisica all’impiego.



La domanda di partecipazione al concorso indetto dal Comune di Termoli, redatta secondo il modello apposito dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 1 marzo 2020 con una delle seguenti modalità:

– consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’Ente, via Sannitica 5 – Termoli, durante l’orario di apertura al pubblico;

– spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

– trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected]



Il Bando è pubblicato sulla GU n.9 del 31-01-2020.

BANDO