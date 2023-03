“Comincium. La Commedia”. Ale&Franz all’Auditorium di Isernia

Con l’arrivo della Primavera arriva anche un nuovo evento della kermesse “Palcoscenici: il Molise è di scena”, cartellone curato dall’Assessorato regionale alla Cultura e Turismo in collaborazione con la Fondazione Molise Cultura.



Ospite in Molise il duo comico – tra i più apprezzati in Italia – composto da Ale&Franz che porterà in scena “Comincium” una commedia nata per celebrare il ritorno sui palcoscenici dopo la pandemia e modificata negli ultimi tempi.



Un racconto che parte da un dialogo incentrato sull’amore, quel sentimento universale

che – prima o poi – trasporta tutti. E dalla teoria alla pratica, in amore, cambia tutto. Da qui

un’evoluzione di eventi e situazioni che stravolgono e ribaltano certezze, togliendo ogni punto

di riferimento agli spettatori ma anche ai protagonisti.



Dunque, Ale&Franz – accompagnati sul palco da Rossana Carretto e Raffaella Spina –

delizieranno i presenti con risate e colpi di scena. Uno spettacolo scoppiettante, divertente e

leggero! Regia della commedia affidata ad Alberto Ferrari da un testo scritto da lui insieme a

Francesco Villa, Alessandro Besentini e Antonio De Santis e prodotto da Enfi Teatro.

Appuntamento martedì 21 marzo 2023 alle ore 21 all’Auditorium “Unità d’Italia” di

Isernia.



I biglietti sono acquistabili sul sito www.ciaotickets.com alla sezione Fondazione Molise

Cultura.

Tutti gli eventi del cartellone sono stati fortemente voluti e portati avanti dall’Assessore

alla Cultura e Turismo Vincenzo Cotugno con lo scopo di dare lustro e valore alla Regione –

insieme alla Fondazione Molise Cultura – e al patrimonio culturale, musicale e paesaggistico

che possiede portando in Molise nomi altisonanti del panorama nazionale.