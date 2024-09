Castel Gandolfo, due giovani annegano nel lago

(Adnkronos) –

Due ragazzi sono annegati nel lago di Castel Gandolfo, a circa 25 km da Roma. Intorno alle 15.50 di oggi, 1 settembre, tre giovani del Burkina Faso si sono tuffati dal pedalò e due di loro – due ventenni – non sono più riemersi. I corpi dei due ragazzi sono stati recuperati nel tardo pomeriggio dai sommozzatori. Le salme sono state trasferite a disposizione della procura di Velletri alla camera mortuaria Noc di Ariccia. I tre giovani del Burkina Faso, ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa 'Un mondo migliore', intorno alle 14.50 hanno noleggiato un pedalò sul lago di Castel Gandolfo. A quanto si è appreso, uno di loro si è tuffato in acqua ma non è riemerso. A quel punto un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo ragazzo, sempre ventenne, ha quindi riportato il pedalò a riva e ha lanciato l'allarme. Sul posto, oltre a carabinieri e polizia, anche un elicottero dei vigili del fuoco. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)