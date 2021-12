Casacalenda/ Due positivi al Covid tra gli alunni: scatta la dad in una classe, tamponi e quarantena

Casi di positività nelle scuole a Casacalenda; la notizia viene dal sindaco Sabrina Lallitto ed è stata anche pubblicata dalla stessa sul profilo social.

“A seguito di risultato positivo a tampone rapido di uno degli allievi del gruppo di studio di teatro della scuola primaria di Casacalenda, sono state prese le seguenti precauzioni in accordo con Asrem e Dirigenza Scolastica:

I bambini che erano presenti alla lezione di lunedì 6 Dicembre, restano in quarantena fino all’esito del tampone …”.

Seguono le istruzioni per i genitori dei bambini e la comunicazione che una classe seguirà le lezioni in dad, essendo stato riscontrato un caso positivo.

Oggi- si legge ancora nella nota – gli allievi faranno un primo tampone, e resteranno in quarantena fiduciaria fino all’esito del secondo tampone… I genitori di questi ragazzi, non sono in quarantena”.