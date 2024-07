Campodipietra/ ‘Jazz in Campo’: quattro giorni di musica di qualità

E’ una delle manifestazioni musicali più importanti del Molise e non solo. Jazz in Campo è arrivata alla XX^ edizione, proponendo sempre musica di qualità ed artisti di alto valore a livello internazionale.

A Campodipietra, da giovedì 18 a domenica 21 luglio, saranno diversi gli eventi, come sempre nel segno della qualità musicale.

Si inizia il 18 luglio, alle ore21,30 con Peppe Servillo&Solis string quartet e di seguito alle ore 23 la jam session (che si terrà anche il 19 e 20 alla medesima ora); venerdì 19, invece, alle 21,30 “Archi e frecce” con Francesco Baccini Alter echo string quartet. Sabato 20 luglio alle 21,30 Serena Brancale tour; si concluderà domenica 21 luglio con Jazz in campo Kids, alle 23 July Trio (Sofia, Celentano, Sbarra).

Ingresso libero in Via Roma a Campodipietra: per info e prenotazioni il numero di Wahtts App è 3498719217.