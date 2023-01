Calcio/ Sesto Campano- Campobasso 1919 0-2

S. Campano

Gazerro, Finocchio, Farina, Di Baia, Scasserra, Papa, Ferrara, Totaro, Sam Sam, Iannetta, Esposito. All Cecchino.

Campobasso 1919

Di Rienzo, Cascione, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Lombari, Tordella, Ripa, Traorè, Vanzan. All di Meo.

Marcatori: al 16′ Tordella, al 24′ Ripa.

Osservati 2 minuti di silenzio uno per la Shoah e uno per la morte di Carlo Tavecchio ex

presidente della F.I.G.C.

Al 5′ minuto, azione dei rossoblù e Tordella tira ma Gazerro blocca la palla. Al 16′, azione degli ospiti , Ripa lancia Tordella che questa volta batte il portiere di casa con un bel tiro: è 1-0 per gli ospiti. Il Campobasso 1919, continua ad attaccare e al 24′ minuto arriva il raddoppio : su angolo di Traorè è lesto Ripa di testa a segnare il 2-0 per la propria squadra. Al 40′, ci prova ancora Tordella , oggi uno dei migliori dei suoi ma la palla finisce fuori. Al 42′ e’ Ripa che tira di poco fuori, al 45′ infine ci prova Esposito ma Di Rienzo blocca la sfera. Finisce cosi, il primo tempo con i rossoblù in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 50′ tiro di Traorè ma la palla finisce fuori, al 55′ gran tiro di Sam Sam ma Di Rienzo devia in angolo, al 65′, escono Cavallini e Traorè ed entrano Sabatino e Potenza. Partita, ormai segnata dai due goal realizzati nel primo tempo e gli ospiti cercano di far passare i minuti in attesa del fischio finale.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblù che superano l’Isernia in classifica generale, la squadra di De Bellis giocherà domani pomeriggio alle ore 15.00 allo Stadio Colalillo di Boiano contro i biancorossi locali.

Arnaldo Angiolillo