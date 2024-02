Calcio, serie D/ Vastogirardi- Fossombrone 1949 0-0

Vastogirardi

Servalli, Tocco, Panaro, Antongiovanni, Ruggieri, Fili, Caon, Ceccuzzi, Fontana, Ramos, Zuccherato. All Marmorini.

Fossombrone 1949

Amici, Bianchi, Camilloni, Bucchi, Urso, Rovinelli, Palazzi, Pandolfi, Germinale,Giacchina,Casella. All Fucili.

Arbitro: Schmid di Rovereto.

Finisce a reti inviolate il recupero tra i locali e la Forsempronese partita non disputata a gennaio a causa della neve. Il Vastogirardi ha avuto almeno tre occasioni per segnare ma Amici è stato bravissimo. Occasione persa per gli altomolisani che avevano bisogno di una vittoria invece la classifica rimane deficitaria e adesso bisogna pensare a domenica 18 Febbraio, alla ripresa del torneo al” Di Tella ” arriverà il Monterotondo un autentico scontro salvezza dove non è permesso sbagliare.

Dopo questo pareggio, i molisani salgono a 18 punti in classifica in zona play out, mentre i marchigiani sono a 30 punti in una posizione per il momento, visto che il campionato è ancora lungo, di assoluta tranquillità.

Arnaldo Angiolillo