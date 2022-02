Calcio serie C, girone C/Taranto-Campobasso  1-1

Taranto

Chiorra, Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara, Civilleri, Marsili, Mastromonaco, Giovinco, Santarpia, Saraniti. All. Laterza

Campobasso

Zamarion, Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan, Tenkorang, Candellori, Persia, Rossetti, Emmausso, Di Francesco. All. Cudini

Arbitro Di Francesco di Ostia . Marcatori: Giovinco al 2′, Emmausso al 60 ‘.

La partita comincia con i locali in attacco e al 2′ minuto Giovinco con un tiro di sinistro batte Zamarion, che sbaglia l’uscita. È 1-0 in favore del Taranto.

Al 10 ‘ tiro di Emmausso, ma la palla termina fuori di poco.

Nei Campobasso mancano Menna, Dalmazzi e Bontà, ben sostituiti da Sbardella e Magri.

Al 20 ‘ lancio di Riccardi per Saraniti, che segna, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Al 28 ‘ ancora Emmausso ci prova, ma il tiro finisce fuori.

Al 33′ azione dei pugliesi, tiro di Versienti, ma la sfera finisce fuori.

Al 43′ azione degli ospiti, la palla va a Emmausso che lancia verso Tenkorang, il quale arriva in ritardo.

Finisce cosi il primo tempo con il Taranto che va a riposo sul punteggio di 1-0 in suo favore.

Nel 2 °tempo Cudini sostituisce Di Francesco con Merkaj, al 50 ‘ azione degli ospiti, lancio di Vanzan verso Candellori, che tira, ma la sfera finisce alta.

Al 60 ‘ azione dei Molisani, Merkaj lancia Emmausso che tira e segna l’1-1 per la propria squadra.

Al 70′ Cudini sostituisce Emmausso, ammonito e molto nervoso, con Pace.

La partita sembra incanalata sul risultato di parità, ma all ’80’ Vanzan commette fallo in area e l ‘arbitro decreta il rigore. Si incarica del tiro Saraniti, ma Zamarion devia in angolo.

Finisce cosi la partita con i Molisani che guadagnano 4 punti in queste due trasferte, mettendo una seria ipoteca sulla salvezza.

Arnaldo Angiolillo