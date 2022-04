Calcio serie C, girone C/ Campobasso- Vibonese 4-1

Campobasso

Zamarion, Sbardella, Vanzan, Bontà, Menna, Dalmazzi, Persia, Candellori, Liguori, Emmausso, Bolsius. All Cudini squalificato, al suo posto Antognozzi.

Vibonese

Mengoni, Polidori, Risaliti, Grillo, Basso, Spina, Suagher, Bellini, Corsi, Zibert, Curiale.

All Orlandi.

Arbitro : Perri di Roma1. Marcatori al 44′ Bontà, al 47′ Bolsius, 62′ Persia, al 73′ Merkaj, al 93′ Zappa.

Lupi salvi, dopo il fallimento del Catania grande entusiasmo sugli spalti per questo risultato . La partita, comincia con gli ospiti in attacco e al 10′ , punizione per la Vibonese ma la sfera termina fuori. Al 15′ , azione dei rossoblù , palla a Emmausso che tira ma Mengoni devia in angolo, al 20′ Basso non riesce a deviare la palla davanti a Zamarion, al 25′, ci prova ancora Emmausso ma la sfera termina fuori. Al 35′, contrasto in area Polidori – Liguori ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 44′ lupi in vantaggio, Bontà tira e segna: 1-0

per i locali . Al 47′, arriva il raddoppio con Bolsius che realizza a porta vuota: è il 2-0 per i rossoblu.

Finisce cosi, il primo tempo, con le due squadre che vanno al riposo sul risultato di 2-0 per i lupi.

Nel secondo tempo, al 55′ ci prova Vanzan ma il suo tiro è ribattuto dalla difesa ospite, al 62′ , Persia batte Mengoni: è il 3-0 per i molisani.

Il Campobasso fa una girandola di sostituzioni, mentre Orlandi fa uscire Spina e mette Zappa. Al 73′ , Merkaj entrato da poco segna il 4-0 , partita ormai messa in ghiaccio dai rossoblù che sfiorano almeno altre tre reti. In pieno recupero, al 93′

arriva il goal della bandiera per gli ospiti segnato da Zappa.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei lupi, che hanno disputato un buon campionato

e adesso sabato si va a Catanzaro sperando in un altro risultato favorevole

per la squadra di Cudini.

Arnaldo Angiolillo