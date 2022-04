Coronavirus, un dimesso e due nuovi ricoverati al Cardarelli

Giornata ‘interlocutoria’ nella situazione pandemica in Molise, con pochi nuovi casi e pochi tamponi refertati, come avviene sempre nel fine settimana.

Non si registrano decessi nella giornata di oggi, mentre due persone sono state ricoverate (un paziente di Petacciato nel reparto Anziano Fragile e uno di Macchiagodena in Malattie Infettive). Sempre da Malattie Infettive è stato dimesso un paziente di San Giovanni in Galdo.

I ricoverati totali sono 33, di cui 18 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “Anziano Fragile” e 3 in Terapia Intensiva. Oggi si registrano 181 casi, tra molecolari e antigenici, su 1236 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che è del 14%. Sono 20 i guariti nelle 24 ore.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 34, Isernia 10, Pesche 10, S.Martino in Pensilis 13, Termoli 25.