Calcio, serie C/ Campobasso- Juve Stabia 0-0

Campobasso

Zamarion, Fabriani, Pace, Persia, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Merkaj, Parigi, Liguori. All Cudini.

Juve Stabia

Russo, Donati, Cinaglia, Guarracino,Caldore, Altobelli, Scaccabarozzi, Bentivegna, Stoppa, Ceccarelli, Eusebi. All Sottili.

Arbitro : Feliciani di Teramo.

Campobasso in maglia fuxia, nei lupi fanno il loro esordio Merkaj e Zamarion. Al 5′ , azione degli ospiti ma la difesa di casa sventa la minaccia , al 10′ tiro di Liguori ma Russo blocca la sfera. Al 16′, ci prova Pace, ma la palla termina alta sopra la traversa; al 20′, lancio di Liguori mper Parigi che viene anticipato da Donati. Al 25′ , fallo di Donati su Parigi e l’arbitro lo ammonisce; al 35′, colpo di testa di Parigi, oggi molto motivato, ma la sfera termina alta sopra la traversa.Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sul risultato do 0-0.

Nel secondo tempo, al 50′ Merkaj, in area avversaria ma Guarracino lo anticipa allontanando la minaccia, al 52′, Eusebi con un tiro al volo colpisce la base del palo, pericolo scampato per i lupi che giocano bene ma non riescono a concretizzare. Al 60′, tiro di Candellori ma la sfera finisce fuori, al 70′ gli ospiti,sostituiscono Caldore con Evacuo, chiaro l’intento di Sottili che vuole i tre punti, al 75, nei rossoblu esce Liguori ed entra Di Francesco. Al 82′ Evacuo, fa partire un gran tiro ma Zamarion respinge , molto bravo il portiere molisano nella circostanza; al 92′ , tiro di Candellori ma Russo compie un autentico miracolo.

Finisce cosi, la partita con un pareggio come all’ andata; potevamo vincere ma anche il pareggio va bene perché come diceva Pasinato, l’importante è muovere la classifica.

Arnaldo Angiolillo